Бойовики з мінометів і БМП били по позиціях ЗСУ на Донбасі, один військовий загинув, четверо дістали поранення

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли низки позицій Об’єднаних сил. З метою недопущення прориву противника, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, при цьому, ворог 13 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. "Противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське.

"Позиції Об'єднаних сил у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же, тричі, ворог застосував міномети 82-го калібру. Вогневого впливу з цієї ж зброї зазнали опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського", - зазначили в прес-центрі.

У повідомленні йдеться, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє зазнали легких поранень та один – отримав поранення середньої важкості. "Підрозділи, що обороняються, вживають активних заходів, зокрема й вогневого впливу на окупантів, з метою недопущення прориву противника, утримання займаних позицій і збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об'єднаних сил. Кожен випадок відкриття вогню противником не залишається поза увагою", - підкреслили в прес-центрі.

За даними розвідки, протягом 4 листопада, трьох окупантів було знищено та ще чотирьох - поранено.

"З початку доби, російські окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає", - підсумували в прес-центрі.