У "ЛНР" назвали переможця на "виборах" місцевого ватажка

"ЦВК ЛНР" оприлюднила попередні результати псевдовиборів після обробки 100% бюлетенів.

Виконуючий обов'язки ватажок самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник набрав 68,3% голосів і переміг на "виборах", які відбувалися на тимчасово окупованій території Донбасу 11 листопада.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на "голову ЦВК ЛНР" Олену Кравченко.

Такі попередні дані "ЦВК" оприлюднила після обробки 100% бюлетенів. За кандидата на посаду голови ЛНР Олега Коваля проголосувало 16,55% виборців, за Людмилу Руснак - 5,9%, за Наталію Сергун - 7,95%. "Недійсними визнано 1,3% бюлетенів", - зазначила Кравченко.

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Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило голосування на так званих "виборах" "голів народних республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення "виборів" в ОРДЛО – це порушення Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові "вибори" на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.