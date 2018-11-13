Не Пушилін: ЗМІ дізналися, хто отримає реальну владу і контроль над фінансами після "виборів" у "ДНР"

Зазначається, що контроль над фінансами отримає "прем'єр-міністр "ДНР" Олександр Ананченко.

Так звані вибори в "ДНР" були потрібні в першу чергу помічнику президента Росії Владиславу Суркову, який планує закріпити в Донецьку цілком лояльного терориста Дениса Пушиліна.

"Пушилін потрібен Суркову як гарант збереження [особистого] контролю над цією територією. [З приходом Пушиліна] реальний контроль над господарським і політичним життям «ДНР» отримали Владислав Сурков, Дмитро Козак", - йдеться в матеріалі "Новой газеты".

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Наголошується, що всі імпортні та експортні поставки буде одноосібно здійснювати компанія «Внешторгсервис», зареєстрована в Південній Осетії. За Захарченка і «Ташкента» «Внешторгсервис» опікувався поставками по лінії металургійної продукції, а вугіллям займався контрольований «Ташкентом» торговельний дім «Вугілля Донбасу».

"Тепер фінансові потоки регіону цілком підуть під «Внешторсервис». Пушилін при цьому нічим керувати не буде. Реальну владу і контроль над фінансами отримає прем'єр-міністр «ДНР» Олександр Ананченко, призначений самим Пушиліним за вказівкою кураторів", - наголошується в статті.

За словами колишнього високопоставленого терориста "ДНР" Олександра Ходаковського, раніше Ананченко «працював в одній з великих російських корпорацій з інтересами в Сибіру і офісом у Москві», яка займається видобутком природних ресурсів. Ходаковський охарактеризував Ананченка як «економіста з багатим досвідом.

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

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