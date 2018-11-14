Ватажка "ДНР" Захарченка могли прибрати за командою олігарха з оточення Януковича - журналіст

За словами журналіста, підстави позбутися Захарченка були у команди Курченка.

До вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка може бути причетний олігарх Сергій Курченко.

Про це "Апострофу" розповів журналіст і блогер Денис Казанський. За його словами, обставини ліквідації ватажка "ДНР" і те, що за після цього відбувалося, вказують саме на команду Курченка.

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"Вбивство Захарченка вони списують на Україну, хоча я дуже в цьому сумніваюсь: підстави позбутися його були у команди Курченка і тих, хто за ним стоїть. Все вказує на те, що саме Курченко стояв за цим убивством, тому що після загибелі Захарченка одразу ж прибрали всю його команду. Робити цього не було б сенсу, якби вона влаштовувала росіян. Зрозуміло, що їх прибрали, бо вони заважали. Зараз Курченко, можна сказати, неофіційний господар цих територій", – говорить Казанський.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.