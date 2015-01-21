На 29-ому та 31-ому блокпостах тривають бої з танками та важкою артилерією (відео)

На 29 та 31 блокпостах в районі Бахмутки тривають бої.

Про це "Українській правді" повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

"Там ідуть бої. Бойовики використовують танки і важку артилерію. І на 29-ому і на 31-ошому йдуть бої", - сказав Матюхін.

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"Наші відповідають вогнем у відповідь", - додав він.

"29-й блокпост наш. 31-й - подивимось. Може ввечері буде наш", - додав він.