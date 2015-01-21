У Донецькому аеропорту тривають бої
В Донецькому аеропорту є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців внаслідок обвалу перекриття нового терміналу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
«У районі аеропорту м. Донецьк продовжуються запеклі бойові дії. Терористичні війська дійсно підірвали перекриття нового терміналу аеропорту. Є загиблі серед військовослужбовців української армії та поранені» , - йдеться в повідомлені.
Також Міноборони підтверджує, що «вчора група українських військовослужбовців дійсно потрапила у полон».
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«Супротивник несе численні втрати у значно більших обсягах, ніж ми. Наші воїни продовжують залишатися у будівлях та території аеропорту та на опорних пунктах навколо летовища. Під час ведення бойових операцій наші військові користуються знанням місцевості для утримання позицій та продовження оборони», - зазначають у Міноборони.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що бойовики підірвали перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту: уламки впали на бійців, багато поранених.
20 січня, за даними Бірюкова, 8 українських військовослужбовців поблизу Донецького аеропорту потрапили в полон терористів.