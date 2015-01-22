Бойовики готуються до наступу на 29-й і 31-й блокпости - Семенченко

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав командир батальйону «Донбас», народний депутат (фракція «Самопоміч») Семен Семенченко.

«Ситуація в районі 29-го блокпосту. Окупанти готуються до наступу. ЗСУ, Нацгвардія, батальйон "Донбас" в обороні. На 31-го блокпосту (не дивлячись на всі НЕПРАВДИВІ УРА-повідомлення - він на території супротивника) прогріваються двигуни (БМП, БТР, танки супротивника). Селище "Жолобок" - біля блокпоста 29 помічено 4 танки, 6 БМП, розквартирована російська армія. Селище Голубовське - скупчення техніки супротивника, звідти ведеться вогонь по 29-му блокпосту, селище Новотошківка аналогічна картина. На захід від "Золотого" - працюють «Гради» супротивника. Переміщаються кочівні міномети супротивника в нашому тилу (поки що переміщаються smile emoticon), у сепарів їздить "Васильок" на дрезині. До Стаханова підтягаються БМП, танки, зокрема Т-80 (про Т-80 підтвердило одне джерело - НЕ ПЕРЕВІРЕНО) і «Урали» з піхотою», - написав Семенченко.

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Як написав комбат, «ми закопалися в землю, підготували всі сили і засоби. Пересування терористів на тимчасово окупованих територіях повністю нам відомі, завдяки допомозі місцевих жителів. Усі готово виконати свій обов’язок до кінця. Спалимо все, що рухається, незалежно від кількості. Відступати ніхто не збирається. Слава Україні!».

Також Семенченко повідомив, «довів ситуацію і всі НЮАНСИ до штабу АТО, повідомив міністра оборони. Думаю, на ці нюанси буде звернено пильну увагу. Другого Іловайська створити не дамо».