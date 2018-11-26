Застосувала зброю на ураження: у Генштабі розповіли подробиці атаки Росії на українські кораблі

Муженко розповів про перебіг подій, який передував акту агресії Росії в районі Керченської протоки.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Російська Федерація застосувала зброю на поразку проти українських кораблів, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через Керченську протоку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Муженко повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони України в Києві.

«23 листопада розпочався плановий перехід кораблів, катерів та суден ВМС України із постійного пункту базування в Одесі в пункт базування Маріуполь. В ході здійснення планового переходу 24-го числа (листопада) отримали повідомлення щодо закриття зони проходу в районі Керченської протоки. Підтвердження через міжнародний центр контролю, який знаходиться в Іспанії, даного закриття зони не було», - розповів він.

Муженко зауважив, що 25 листопада о 4.00 було здійснено два запити на диспетчерський пункт в тимчасово окупованій Керчі щодо можливості проходу і уточнення графіка проходу в зоні Керченського мосту.

«Інформації не отримали, відповіді не отримали, продовжували рух. Надалі отримали повідомлення про те, щоб вийти в район очікування, де буде визначено порядок проходу під аркою Кримського моста», - додав начальник Генштабу.

Він зауважив, що 25 листопада об 11:00 з'явилося повідомлення про закриття проходу і відповідна інформація з'явилася в міжнародному центрі контролю.

За його словами, ця інформація не відповідала дійсності, оскільки о 13.40 – 13.50 під аркою Кримського моста пройшли один корабель та два протидиверсійних катера Російської Федерації, хоча було повідомлено про те, що прохід через Керченську протоку неможливий через те, що там суховантаж сів на мілину.

Він також додав, що не отримавши до 17:00 інформацію, кораблі ВМС України прийняли рішення повертатися в пункт постійного базування - в Одесу.

«При проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по ним було застосовано озброєння на ураження», - додав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.