На захоплених Росією українських кораблях було 23 особи, зв’язок з ними втрачено - Муженко

Наразі є інформація про 6 поранених моряків, з них двоє перебувають в тяжкому стані.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що на захоплених Росією в районі Керченської протоки українських кораблях перебували 23 особи, зв’язок з ними втрачено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Муженко повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони України в Києві.

«Доля моряків нам невідома, є лише інформація про 6 поранених, з них двоє тяжких» - заявив він.

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За словами Муженка, до командування надходить суперечлива інформація.

«Зв'язок з кораблями та моряками ВМС ЗСУ після дій РФ було втрачений і він блокується. Загалом на суднах перебували 23 особи», - додав начальник Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

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Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.