Запобіжний захід захопленим Росією українським морякам оберуть вже завтра - ЗМІ

Росія звинувачує українські кораблі в тому, що вони "неправомірно" зайшли нібито в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ.

Завтра, 27 листопада, «суд» в окупованому Криму обере запобіжний захід затриманим українським морякам.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах півострова.

«Орієнтовно завтра суд розгляне запобіжний захід стосовно українських моряків», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що «сів на мілину», блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід Із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН із морського права і Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.