Воєнний стан в Україні призупинить на певний час подальшу агресію РФ - експерт

Проте, за словами експерта, Москва ніколи не зупинить своїх бажань продовжувати військову агресію.

Запровадження воєнного стану в деяких областях України не тільки не спровокує більшої агресії Кремля, а й навпаки - попередить Росію про неприпустимість подальшої ескалації.

Про це в ефірі "Прямого" розповів експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

На думку експерта, запровадження воєнного стану якраз попередить Москву та Кремль про те, що не варто продовжувати свою агресію принаймні на якийсь час.

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"Москва не відклала своїх планів по відновленню проекту "Новоросія". Така от напруга в Азовському морі, яка згодом може перерости в Чорне море, може бути викликана тим, що Москва може відновлювати сценарій "Новоросія" і око покласти на Миколаївську та Херсонську області. Тому ці області входять в воєнний план. Москва ніколи не зупинить своїх бажань продовжувати військову агресію", - впевнений Семенюк.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти трьох кораблів ВМС ЗС України під час їх переходу з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, прикордонний корабель РФ здійснив таран рейдового буксира. В результаті зіткнення з прикордонними силами ФСБ РФ в Керченській протоці поранення отримали шість українських моряків. За даними нардепа Борислава Берези, двоє з них у важкому стані. Після інциденту російська влада в односторонньому порядку закрила Керченську протоку для проходу цивільних суден.

Секретар Ради Національної Безпеки та Оборони Олександр Турчинов під час засідання РНБО запропонував ввести в Україні воєнний стан на 60 діб. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко наголосила, що введення воєнного стану не скасовує майбутні президентські вибори.

Крім того, рішення про запровадження в Україні воєнного стану не вплине на роботу банків.

Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект про введення воєнного в декількох областях України на 30 днів. Зокрема, воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, а також у внутрішніх водах Керченської акваторії.