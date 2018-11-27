Росія за 4 роки збільшила кількість літаків і кораблів в Криму у 5-10 разів - Порошенко

За даними президента, кількість російських військовослужбовців на окупованому півострові збільшилася втричі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія в Криму за чотири роки окупації збільшила кількість своїх військових втричі, а літаків, систем залпового вогню та кораблів – у 5-10 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

Також президент відзначив різке збільшення кількості військових кораблів РФ в Азовському морі.

«Ми бачимо, що в Азовському морі кораблі РФ розташовані по всій акваторії, особлива концентрація – в районі Керченської протоки. Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, засобів радіоелектронної боротьби, десанту, спецназу», - заявив президент.

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Також Порошенко розповів про кількість військ, що Росія розмістила на території Криму за період з жовтня 2014 року по жовтень 2018 року. «Кількість солдат збільшилася втричі, БТР – у п’ять разів, артилерії – майже в 10 разів, літаків, систем залпового вогню, кораблів – мінімум у 5-10 разів. Це відбувається збільшення зараз», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу. В ході атаки на українські кораблі також була застосована авіація РФ, винищувач Су-30 випустив дві ракети.

Порошенко наголошує, що Росія в районі Керченської протоки хотіла спровокувати вогонь у відповідь, щоб повторити грузинський сценарій 2008 року проти України.