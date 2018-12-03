этот материал доступен на русском

У Путіна прокоментували заяву Порошенка про плани Росії захопити Бердянськ і Маріуполь

12:02, 03 грудня 2018
Війна
8722 0
У Кремлі вважають абсурдною заяву Порошенка про плани Росії захопити Бердянськ і Маріуполь / Фото УНІАН

У Кремлі вважають, що заява президента України Петра Порошенка про плани Росії захопити Бердянськ і Маріуполь є абсурдною й спробою Києва провокувати напруженість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Читайте такожПорошенко: для стримування Росії необхідно збільшити військову присутність союзників у Чорному морі

«Це абсолютно абсурдна заява. Власне, ще одна спроба якимось чином провокувати напруженість. Зрозуміло, що, швидше за все, такі спроби, на наш жаль, триватимуть у міру наближення виборів в Україні», - сказав він.

«Росія ніколи нічого не захоплювала й ніякі коридори нікуди не прокладає. Це абсолютно безпідставна заява й звинувачення», - підкреслив Пєсков.

Раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор від окупованого Донбасу до анексованого Криму, захопивши Маріуполь і Бердянськ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Путін#Порошенко