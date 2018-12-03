У Путіна прокоментували заяву Порошенка про плани Росії захопити Бердянськ і Маріуполь

Пєсков назвав цю заяву безпідставною.

У Кремлі вважають, що заява президента України Петра Порошенка про плани Росії захопити Бердянськ і Маріуполь є абсурдною й спробою Києва провокувати напруженість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

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«Це абсолютно абсурдна заява. Власне, ще одна спроба якимось чином провокувати напруженість. Зрозуміло, що, швидше за все, такі спроби, на наш жаль, триватимуть у міру наближення виборів в Україні», - сказав він.

«Росія ніколи нічого не захоплювала й ніякі коридори нікуди не прокладає. Це абсолютно безпідставна заява й звинувачення», - підкреслив Пєсков.

Раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор від окупованого Донбасу до анексованого Криму, захопивши Маріуполь і Бердянськ.