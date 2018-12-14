Росія перекинула до Криму 100 бойових літаків нового типу - розвідка

Військове угруповання в Криму Росія посилила також сучасними підводними човнами та ракетними комплексами, що здатні вражати цілі майже у всій акваторії Чорного моря.

Росія додатково передислокувала на територію окупованого Криму 100 бойових літаків нового типу.

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Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Це літаки Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України", - зазначив Скібіцький.

Також, за його словами, своє військове угруповання в Криму Росія посилила 6 підводними човнами нового типу, які можуть бути озброєними ракетними комплексами “Калібр” з дальністю враження наземних цілей до 1500 кілометрів.

Захист узбережжя кримського півострова російські окупаційні війська посилили 16 бойовими установками ракетних комплексів “Бастіон” та “Бал”, що здатні вражати цілі майже у всій акваторії Чорного моря.