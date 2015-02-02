Авдіївський коксохім припинив роботу через обстріл терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

"З міста Ясинувата терористи обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого отримав поранення працівник підприємства. Зараз завод не працює, і це може призвести до припинення опалення в місті", - зазначив Лисенко.

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Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше у Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним із яких є кокс для металургії.

АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.