Авдіївський коксохім припинив роботу через обстріл терористів
Терористи обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, що призвело до зупинки його роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.
"З міста Ясинувата терористи обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого отримав поранення працівник підприємства. Зараз завод не працює, і це може призвести до припинення опалення в місті", - зазначив Лисенко.
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Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше у Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним із яких є кокс для металургії.
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