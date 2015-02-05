На Луганщині відносне затишшя, люди продовжують тікати з міст і сіл на лінії фронту - Москаль

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

Повної тиші не було, однак у населених пунктах вздовж Бахмутки, а також Щасті та Попасній, інтенсивність обстрілів знизилася. В Щасті останній обстріл із мінометів був учора близько 14-ї години. Так звані «казаки» з Веселої Гори цілилися район автовокзалу й пошкодили 4 житлові будинки. Поранена місцева 46-річна жінка. За вчорашній день у місті нарешті відновили центральне тепло і воду, теплоелектростанція працює без збоїв.

Читайте такожБойовики обстріляли центр Попасної з "Градів" - Москаль"У Попасній внаслідок учорашніх обстрілів розбита насосна станція «Луганськводи», пошкоджені три будинки по вул. Леніна", - повідомляє Москаль.

"Востаннє місто обстріляли сьогодні о 7-й ранці. Реактивні снаряди з «Градів» вибухнули на околиці, не завдавши руйнувань. Під завалами будинків продовжують знаходити тіла мирних мешканців, що загинули під час попередніх обстрілів. Учора виявили тіла ще двох жінок (58 та 69 років), котрих внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків засипало у власних будинках на вул. Чапаєва та 60-річчя Жовтня ще 2 лютого. У місті відчувається гостра нестача ремонтників комунальних підприємств для відновлення пошкоджених обстрілами систем життєзабезпечення. Із понад 20 тисяч населення (у мирний час) залишилося близько трьох тисяч", - розповів голова ОДА.