ЗМІ: Окуповане Тельманове зазнало потужного обстрілу з неідентифікованої зброї

Про це вони розповіли маріупольському виданню 0629.

«Ми вже розрізняємо, коли стріляє град, гаубиці, та інші знаряддя. Але в цей раз, швидше за все, було використано більш потужне знаряддя, тому що сила вибухів була дуже сильною. Ми нарахували 12 снарядів, били чимось дуже тяжким і сильним, воронки по 2 метри», - розповідають люди.

Жителі повідомляють, що внаслідок масивного обстрілу було пошкоджено газопровід високого тиску, низку житлових будинків, госпбудівлі.

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За словами жителів, снаряди летіли дуже тихо, люди почули тільки їх приземлення.

«Що буде далі, ми не знаємо, подейкують люди, що знову потрібно бути готовими. Ми спимо в одязі, і при кожному обстрілі ховаємося у підвалах», - повідомляють жителі.