"Ми бачимо кільце, що змикається": волонтери просять вивезти ще 5 тисяч осіб, які залишаються у Дебальцевому

У Дебальцевому залишається близько 5 тисяч людей, які дуже просять вивезти їх з території обстрілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це волонтери Діана Макарова (благодійний фонд «Діани Макарової») та Наталія Воронкова (Волонтерська сотня «Доброволя») повідомили на прес-конференції в Києві.

Вони зазначили, що ситуація в Дебальцевому ускладнюється з кожним днем через воєнні дії.

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«Ми бачимо кільце, що змикається… Ми бачимо, як мирні жителі страждають. Перш за все, гуманітарний колапс, який там існує, бо в них проблеми з харчуванням, з постачанням їжі та води, свічок, одягу і, найголовніше, медикаментами», - зазначила Макарова, пояснивши, що у місті залишилось дуже багато людей, які хворіють на гіпертонію та інсулінозалежний діабет.

За її словами, вже протягом двох тижнів спільними зусиллями волонтери вивозять жителів з Дебальцевого, але робити це стає все складніше. Зокрема, сьогодні у місті, за словами волонтерок, не змогла проїхати жодна машина.

Як повідомила Макарова, 6 лютого завдяки досягнутим домовленостям про «зелений коридор», що діяв протягом 4-х годин, з Дебальцевого вдалося евакуювати 766 жителів. У вивезенні були задіяні й інші волонтерські організації, їхній транспорт, а також автобуси, що надала в тому числі й київська влада, сили Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Однак ми знаємо, що в Дебальцевому залишились близько 5 тис. людей, які не просто просять, благають допомогти їм виїхати», - наголосила волонтерка.

У зв’язку з цим вона повідомила про ініціювання ще одного «зеленого коридору», але на триваліший час – два дні.

«В Дебальцевому стає все гірше, люди хочуть звідти виїхати. Їх треба звідти витягти. Ми хочемо просити ще один коридор. Але дайте нам два дні: один день – на підготовку, щоб ми змогли сповістити мешканців, розклеїти оголошення, бо мобільний зв'язок не працює - там немає світла третій тиждень, а також треба вивчити обсяг допомоги, яка потрібна буде для евакуації, а другий день – вже для вивезення. І ми просимо з 6 ранку до сутінок. Бо за 4 години мало що можна встигнути», - наголосила Макарова.

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Своєю чергою Воронкова заявила про необхідність досягти домовленостей двох сторін – української та «ДНР» – про «день тиші», щоб забезпечити всім необхідним тих мирних жителів, хто не залишить Дебальцеве через якісь причини.

«Це залишаться ті ж діти, старі люди. Ми просимо раз на тиждень оголошувати «день тиші». Ми просимо пропускати і з нашої сторони, і зі сторони «ДНР» бригади медиків, машини з гуманітарною допомогою, з питною водою, можливо, з бензином для генераторів тощо. Один день на тиждень, щоб допомогти вижити тим людям, які залишаться», - зазначила Воронкова.

Вона також вважає за необхідне забезпечити можливість евакуації людей на територію, що контролюється українською владою, і на територію, контрольовану бойовиками.

«Ми повинні повідомити людей, що будуть автобуси з обох сторін, бо вони мають право обирати і поїхати туди, куди хочуть… Цього разу було не так багато бажаючих їхати на ту сторону – 40 людей, але, можливо, будуть ще… Треба дати їм цю можливість, і вони мають бути поінформовані», - сказала Воронкова.

Блокування гуманітарних ініціатив, на переконання волонтерів, призведе лише до озлоблення людей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Кабміну, з 29 січня по 7 лютого з міст та селищ Донецької та Луганської областей волонтери і рятувальники вивезли понад 4,5 тис. осіб.

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Зокрема, у Донецькій області 6 лютого з Дебальцевого і поруч розташованих населених пунктів (Новогригорівка, Комуна, Миронівське, Красний Пахар), а також з Авдіївки, були вивезені 753 людини, з них 81 дитина і троє людей, що не можуть самостійно пересуватись.

Сьогодні, 9 лютого, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький заявив, що гуманітарні коридори для евакуації людей із Дебальцевого та Авдіївки відсутні.

За його словами, гуманітарні коридори для безпечного вивезення людей із зони бойових дій були організовані практично тільки двічі, але людей намагатимуться вивезти на броньованих вантажівках.