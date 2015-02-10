ІС: бойовики відтіснили українських військових по кількох напрямках

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, з учорашнього ранку бойовики перейшли до активних наступальних дій. "Удари української артилерії по районах зосередження і шляхах виступу ударних тактичних груп противника лише відтягнули початок атак і дали частковий ефект. Не дивлячись на понесені втрати (близько 11 одиниць бойової техніки і кілька десятків знищених бойовиків), вони одночасно на двох ділянках спочатку спробували взяти під вогневий контроль трасу Артемівськ-Дебальцеве, а потім, до підходу головних сил, перерізати шляхи постачання до Дебальцевого", - написав Дмитро Тимчук.

Він повідомив, що в результаті таких дій, "супротивник зміг відтіснити українські війська по кількох напрямках, зокрема, зайнявши позиції в районі Логвіново". "Українська артилерія завдала послідовно два масованих вогневих удари по позиціях бойовиків у даному районі, проте в результаті спостерігався лише частковий відхід розрізнених груп бойовиків.

Крім цього, Дмитро Тимчук повідомив, що українські війська також завдали ударів по позиціях бойовиків у районі Вуглегірська і Новогригорівки, також з частковим ефектом.