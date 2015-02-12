Дебальцівський напрямок залишається найгарячішою точкою на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так Дебальцівський напрямок й надалі залишається найгарячішою точкою на Сході України. Саме місто сьогодні терористи обстріляли 14 разів з "Градів" та артилерії. В населеному пункті зруйнована інфраструктура, та житлові будинки", - повідомили в прес-центрі.

"Крім цього, злочинці невдало намагались атакувати наші позиції поблизу Новотроїцького, двічі в районі Чернухіно, Камянки та Дебальцевого", - зазначили в АТО.

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"Активізувались бойовики і на Маріупольському напрямку. Протягом дня вони двічі обстріляли селище Чермалик. Усі атаки ворога наші підрозділи успішно відбили і жодних позицій не втратили", - додали в прес-центрі.

Крім того, у повідомлені підкреслили, що проросійські ЗМІ активно поширюють неправдиву інформацію, зокрема, про нібито повторний обстріл Краматорська, польоти російської авіації над Україною та про оточення українських військ на Дебальцівському напрямку.

"Прес-центр АТО наголошує – усі ці повідомлення не відповідають дійсності і створюються, аби посіяти паніку і недовіру до українських військ", - сказано у заяві прес-центру.