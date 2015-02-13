В районі Бахмутської траси триває активна контрбатарейна боротьба

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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Він зазначив, що таким чином бойовики розраховують, що українська артилерія не буде відкривати вогонь через можливість поразки позицій своїх військ. "Однак це дає можливість українським підрозділам в окремих випадках боротися з мінометчиками супротивника навіть стрілецьким озброєнням", - написав Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що складною залишається ситуація і в районі Маріуполя. Після відбиття контратаки бойовиків районі Саханки, підрозділи Національної гвардії та ВСУ продовжили наступальні бої на новоазовському напрямку. "Противник перекинув на дану ділянку бронегруппу (4 танки і 4 ББМ) і завдає масовані вогневі удари по передових українських підрозділах", - повідомив Дмитро Тимчук, додавши, що в районі Саханки українським підрозділам протистоять підрозділи супротивника, укомплектовані російськими кадровими військовослужбовцями.

За інформацією Дмитра Тымчука, в районі південніше Тельманового противник продовжує накопичувати в екстреному порядку підрозділи, які перекидаються з боку Старобешевого і Амвросіївки (на даний момент - до 500 чоловік особового складу, 15 ББМ, 3 танки, перекидання сил і засобів триває). В районі Новоазовська відзначається своєрідна ротація: частково підрозділи армії РФ з даного населеного пункту виводяться в Ростовську область, замість них з території Росії заходять підрозділи російських найманців (відзначається низький рівень оснащення і екіпіровки даних формувань).