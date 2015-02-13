В районі Бахмутської траси триває активна контрбатарейна боротьба

08:40, 13 лютого 2015
Війна
0 0

В районі Бахмутської траси триває активна контрбатарейная боротьба. Бойовики намагаються впритул підтягувати свої мінометні розрахунки до позицій сил АТО.

REUTERS

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожБойовики не змогли витіснити українських військових з Бахмутської траси - Тимчук (відео)

Він зазначив, що таким чином бойовики розраховують, що українська артилерія не буде відкривати вогонь через можливість поразки позицій своїх військ. "Однак це дає можливість українським підрозділам в окремих випадках боротися з мінометчиками супротивника навіть стрілецьким озброєнням", - написав Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що складною залишається ситуація і в районі Маріуполя. Після відбиття контратаки бойовиків районі Саханки, підрозділи Національної гвардії та ВСУ продовжили наступальні бої на новоазовському напрямку. "Противник перекинув на дану ділянку бронегруппу (4 танки і 4 ББМ) і завдає масовані вогневі удари по передових українських підрозділах", - повідомив Дмитро Тимчук, додавши, що в районі Саханки українським підрозділам протистоять підрозділи супротивника, укомплектовані російськими кадровими військовослужбовцями.

За інформацією Дмитра Тымчука, в районі південніше Тельманового противник продовжує накопичувати в екстреному порядку підрозділи, які перекидаються з боку Старобешевого і Амвросіївки (на даний момент - до 500 чоловік особового складу, 15 ББМ, 3 танки, перекидання сил і засобів триває). В районі Новоазовська відзначається своєрідна ротація: частково підрозділи армії РФ з даного населеного пункту виводяться в Ростовську область, замість них з території Росії заходять підрозділи російських найманців (відзначається низький рівень оснащення і екіпіровки даних формувань).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter