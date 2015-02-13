Під Дебальцевем іде справжня битва - бойовики намагаються прорвати оборонний периметр

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Фейсбук, бойовики ведуть масований артилерійський і мінометний обстріл українських позицій.

«Під прикриттям вогню російські загони штурмують наші опорні пункти, намагаються прорвати оборонний периметр. Мирні угоди в Мінську поки що не призвели до зниження напруженості, а навпаки - до ескалації», - пише Бутусов.

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«Ворог зосередив у районі Логвиново-Калинівка не менше двох батальонно-тактичних груп, посилених артилерійськими частинами. Знищити вузол опору Логвиново-Калинівка можна тільки при серйозному нарощуванні сил і засобів», - стверджує він.

«Супротивник намагається зірвати контрудар по Логвиново, скувати наші сили, атакуючи по всьому фронту плацдарму. Артилерія противника проводить масовані нальоти за нашим опорним пунктам і рубежів розгортання наших сил. Українські війська ведуть вогонь у відповідь, відбивають атаки, однак очевидно, що в результаті перекидання з Росії та з інших ділянок фронту додаткових підрозділів росіяни зосередили в районі Дебальцевого сили, які як мінімум не поступаються нашому угрупованню по чисельності та вогневій міці», - пише Бутусов.

У свою чергу комбат «Донбасу» Семенченко наголошує, що ніякого "котла" під Дебальцевем немає.

«Повторюю ще раз, то про що кажу вже кілька днів: противник контролює населені пункти на трасі Артемівськ - Дебальцеве і дорозі Дебальцеве - Луганське. Логвиново і Лозове. Це називається "оперативне оточення". Ця блокада ускладнює постачання угруповання в Дебальцеве, вивезення поранених. Але це ніякий не котел, тому що є маса сільських і польових доріг контрольованих ВСУ і Нацгвардією і постачання і вивезення поранених відбувається», - пояснив Семенченко.

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При цьому він припускає, що це «оперативне оточення» в будь-який момент може перетворитися в «котел».

«Але від цього не легше і оперативне оточення в будь-який момент, при бездіяльності, командування може стати "котлом", - пише Семенченко.

«Зараз бої йдуть між Логвиново і Луганське. Луганське під дуже щільним вогнем», - додав він.