Семенченко про ситуацію під Дебальцевим: це не котел, це "оперативне оточення"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Котла ніякого немає. В цьому міністр оборони Степан Полторак прав. Є оперативне оточення Дебальцевого у вигляді блокованої противником траси Артемівськ - Дебальцеве. Засіли громадяни терористи в Логвиново. Поки ніяких резервів до них не підходить, йдуть істерики в ефірі і просять підтримку артилерії», - пише Семенченко.

За його словами, на цій трасі вчора потрапили в засідку бійці батальйону «Львів» і машина з начальником львівської міліції.

Крім того, за інформацією Семенченка, вранці, 11 лютого, був зроблений черговий штурм Логвинового.

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«Бронетехніка ЗСУ, посилена взводом Нацгвардії вийшла на позиції, відстрілялася, отримала у відповідь порцію "подарунків" і була змушена відійти на вихідні. Туди ж відійшов і взвод Нацгвардії. На шляху відходу здивовані нацгвардійці помітили ще близько 10 одиниць нашої бронетехніки, яка чомусь не брала участь у штурмі», - пише Семенченко.

«Коротше. Котла немає, повної блокади немає», - підсумував він.