Журналіст: в зоні АТО зберігається тиша

Про це журналіст Роман Бочкала написав на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожСтаном на 04:00 у Генштабі повідомляють про несистемні порушення перемир'я, втрат немає

"Повний штиль. Всі на стрьомі. Тиша ріже вухо. Навіть природа мовчить. Вітру немає. Але якось не по собі. Рація ті дні розривалася ... А за цю ніч жодного повідомлення", - пише Роман Бочкала.