Журналіст: в зоні АТО зберігається тиша
09:14, 15 лютого 2015Війна
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В зоні АТО в даний час зберігається тиша. Пострілів не чути.
REUTERS
Про це журналіст Роман Бочкала написав на своїй сторінці в соцмережі.
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"Повний штиль. Всі на стрьомі. Тиша ріже вухо. Навіть природа мовчить. Вітру немає. Але якось не по собі. Рація ті дні розривалася ... А за цю ніч жодного повідомлення", - пише Роман Бочкала.
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