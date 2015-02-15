В зоні АТО зафіксовано різке зниження напруженості

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожНа 5:00 режим перемир'я зберігається, зафіксовано 10 обстрілів позицій АТО - прес-служба Президента

"Фіксуються поодинокі обстріли з боку бойовиків (близько 10 обстрілів, в основному - дебальцевський і луганський напрямки). Активних наступальних дій бандформування і підрозділи ЗС РФ на даний момент не роблять", - повідомив Дмитро Тимчук.

У той же час він відзначив, що протягом доби 14.02.2015 було зафіксовано рекордну кількість обстрілів - близько 170. "Протягом минулої доби зафіксовано активне перегрупування військ супротивника. Зокрема, бойовики перекинули в район Логвіново свіжу тактичну групу (до 20 танків, 10 ББМ, 200 чоловік особового складу)", зазначив Дмитро Тимчук, додавши, що тактична група бойовиків, яка тут діяла, раніше була розбита в районі за висотами в проміжку між населеними пунктами Нижнє Лозове і Логвіново (при цьому 3 одиниці бронетехніки противника знищено).