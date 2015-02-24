З 5 години ранку зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню бойовиками – прес-центр АТО
Сьогоднішній день, 24 лютого, характеризується суттєвим зменшенням терористами обстрілів позицій сил АТО та мирних населених пунктів.
З 5 години ранку і досі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Про це в Facebook повідомляє прес-центр АТО.
Як зазначається в повідомленні, упродовж доби, основні зусилля противник зосередив на Маріупольському напрямку. Тут у першій половині дня бойовики 8 разів обстріляли із мінометів і артилерії селище Широкино. Згодом терористи розпочали штурм позицій поблизу цього населеного пункту. Бій тривав понад дві години, однак напад терористів було успішно відбито.
У напрямку Дебальцевого, зі стрілецької зброї та мінометів бойовики обстріляли селище Луганське.
На Донецькому напрямку під вогонь артилерії і мінометів терористичних угруповань потрапили Авдіївка, Піски та Опитне.
На Луганщині ворог вів вогонь із використанням стрілецької зброї у напрямку селища Станично-Луганське.
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Незаконні збройні формування продовжують також активно застосовувати безпілотні літальні апарати, з метою розвідки та коригування вогню артилерії. Зокрема проліт безпілотника сьогодні зафіксовано над селищем Талаківка, що на Маріупольському напрямку.
Також ворожий БПЛА сьогодні було виявлено та знищено силами протиповітряної оборони в районі Краматорська, підкреслюється в повідомленні.