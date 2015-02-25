Тимчук: Бойовики намагаються переобладнати свою військову техніку для більшої мобільності

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«Роботи проводяться відразу на декількох підприємствах в Донецьку, Алчевську, Горлівці. Сніжному, Ровеньках», - пише він.

У той же час, за інформацією Тимчука, бойовики продовжують обстріли і спроби вести наступальні дії в районі Мар'їнки, Опитного і Авдіївки.

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«Алгоритм дій: обстріл з мінометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів (іноді включається ствольна артилерія і РСЗВ), потім вперед висуваються кілька мобільних груп піхоти (зазвичай 2-3, кількістю до взводу кожна, при підтримці декількох одиниць бронетехніки - 2-3 танка, 3-4 ББМ) і намагаються «вклинитися» в стики і слабкі ділянки системи оборони українських військ», - повідомляє Тимчук.

За його словами, наступи бойовиків відбиває українська армія за допомогою загороджувального вогню.