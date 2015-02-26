За добу в зоні АТО загиблих військових немає, 4 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ районі Широкиного сили АТО знищили 20 бойовиків і склад боєприпасів“За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення”, - сказав Лисенко.