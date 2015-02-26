За добу в зоні АТО загиблих військових немає, 4 – поранені

12:54, 26 лютого 2015
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ районі Широкиного сили АТО знищили 20 бойовиків і склад боєприпасів“За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення”, - сказав Лисенко.

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