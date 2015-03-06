Тимчук: Нові ватажки "ЛНР" зацікавилися вугільним і паливним бізнесом

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Бандформування так званих «козаків» розбиті, залишки відійшли до кордону з РФ, більшість «отаманів» або ліквідовані, або арештовані. Нових «місцевих керівників» від «ЛНР» цікавлять вугільний і паливний «бізнес» - відповідні ресурси в зазначених районах беруться під контроль в першу чергу», - пише Тимчук.

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У той же час, в «ЛНР» і «ДНР» йде масовий перепис і мобілізація будівельної техніки (екскаваторів, тракторів, грейдерів).

«Представники терористичних організацій «на місцях» отримали вказівку забезпечити вилучення великої кількості техніки для будівництва «укріпрайонів» по лінії розмежування сторін», - повідомив Тимчук.