За добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових – Лисенко
12:56, 06 березня 2015Війна
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За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, четверо бійців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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Нагадаємо, 4 березня УНІАН повідомляв, що за добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один отримав поранення - штаб.
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