За добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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Нагадаємо, 4 березня УНІАН повідомляв, що за добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один отримав поранення - штаб.