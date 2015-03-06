За добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових – Лисенко

12:56, 06 березня 2015
Війна
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За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, четверо бійців отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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Нагадаємо, 4 березня УНІАН повідомляв, що за добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один отримав поранення - штаб.

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