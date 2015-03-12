Бойовики розгорнули 2 армійські корпуси чисельністю близько 30-33 тисяч людей

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, з цієї кількості "лише 15-20% мають українське громадянство, решта - російські найманці".

Також Дмитро Тимчук зазначив, що фіксується посилена бойова підготовка бойовиків, що проводиться в основному на 4-х обладнаних "учбових центрах" на території Донецької і Луганської областей, підконтрольній бойовикам. "Команди інструкторів укомплектовані в основному російськими громадянами, як кадровими офіцерами, так і найманцями, що мають значний досвід служби у ЗС РФ і участі в бойових діях", - написав Дмитро Тимчук.

При цьому керівництво терористичних організацій продовжує проводити "мобілізаційні заходи". На підприємствах та шахтах на окупованій території масово складаються так звані мобілізаційні списки працівників, під приводом підготовки до "наступу українських військ".

"Після серії конфліктів і серйозних втрат в особовому складі в результаті "зачисток", ватажки залишків формувань так званих "козаків" на окупованій території Луганської області погодилися на умови керівництва "ЛНР" щодо підпорядкування керівництву цієї терористичної організації. Прийнято рішення про входження "козацьких" формувань до складу збройних сил "ЛНР" на правах окремого роду військ", - повідомив Дмитро Тимчук.