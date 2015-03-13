Бойовики обстріляли позиції сил АТО зі стрілецької зброї і мінометів

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. За його даними, бойовики використовували 152-мм САУ 2С3 "Акація", хоча ці озброєння повинні були бути відведені від лінії зіткнення.

Дмитро Тимчук зазначив, що на приморському напрямку відзначається маневрування бронетехніки бойовиків перед передовими позиціями сил АТО. "Зафіксовано переміщення 4-х танків на передньому краї і ще 2-х танків і 4-х ББМ в глибині бойових порядків", - написав він.

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Крім цього, зафіксована концентрація та зосередження бойовиків на ділянці Степове-Гранітне. "В основному перекидання йде через Старобешеве та Донецьк. При перекиданні озброєнь на іншу ділянку артилерійські системи зводяться в групи і попередньо концентруються в глибині бойових порядків (імітується нібито їх відведення). Також зафіксоване перекидання на дану ділянку більше 300 бойовиків", - повідомив Дмитро Тимчук.

Також по рубежу Амвросіївка-Комсомольське, в районі Сніжне-Шахтарськ зафіксоване перекидання малими групами в загальній складності до 35 танків, 44 ББМ і до 30 інших транспортних одиниць.

"В районі Ясинуватої та Авдіївки відзначається не тільки концентрація формувань бойовиків, але і розгортання низки спецпідрозділів типу пересувних пунктів управління, станцій радіоелектронної боротьби, засобів ППО", - написав Дмитро Тимчук.