Бойовики перетнули Сіверський Донець та зайняли позиції на території, контрольованій силами АТО - Тимчук

Група бойовиків чисельністю до посиленого взводу перетнула річку Сіверський Донець та зайняла позиції на території, контрольованої українськими військами.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

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"Раніше на цій ділянці противник неодноразово відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні.

Також бронегруппа терористів (4 танки, 3 БТР), раніше зафіксована групою "Інформаційний опір" під час перекидання за напрямом н. п. Весела Гора, зайняла позиції в глибині бойових порядків передових підрозділів бойовиків.