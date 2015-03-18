Бойовики перетнули Сіверський Донець та зайняли позиції на території, контрольованій силами АТО - Тимчук
09:10, 18 березня 2015Війна
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Тимчук зазначив, що раніше на цій ділянці найманці неодноразово відкривали провокаційний вогонь із стрілецької зброї.
REUTERS
Група бойовиків чисельністю до посиленого взводу перетнула річку Сіверський Донець та зайняла позиції на території, контрольованої українськими військами.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.
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"Раніше на цій ділянці противник неодноразово відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні.
Також бронегруппа терористів (4 танки, 3 БТР), раніше зафіксована групою "Інформаційний опір" під час перекидання за напрямом н. п. Весела Гора, зайняла позиції в глибині бойових порядків передових підрозділів бойовиків.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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