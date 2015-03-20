Бойовики сьогодні 27 разів здійснювали обстріли, застосовуючи важке озброєння

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 20 березня, незаконні збройні формування продовжували обстріли позицій сил АТО. Намагаючись втягнути наші підрозділи у збройне протистояння, всупереч мирним домовленостям, ворог вчергове застосовував озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування», - сказано в повідомленні.

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Найбільша кількість провокацій спостерігалася на Донецькому напрямку. Там фактично весь день тривав обстріл міста Авдіївка. О 10.35, о 16.30 і о 17.05 по цьому населеному пункту терористи вели вогонь із 122-міліметрової артилерії. О 12.30 по місту били з танка, а о 14.40 зі 120-міліметрових мінометів, повідомили у штабі АТО.

Також російсько-терористичні угруповання вели вогонь з артилерії, мінометів та протитанкових засобів по Опитному, Пісках, Новотроїцькому. Крім того, неподалік селища Опитне українські військові вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою противника, яка намагалась проникнути вглиб нашої території. Бій тривав з 7.20 до 14.20, зазначається в повідомленні.

Тричі зі стрілецької зброї злочинці обстрілювали селище Луганське, що на Артемівському напрямку. На Луганщині під обстріли потрапили Станиця Луганська, Сокільники, Кримське.

На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів противник завдав ударів в районі селищ Орловське та Чармалик.