Диверсійна група бойовиків атакувала сили АТО біля селища Опитне

Диверсійна група противника атакувала сили АТО біля селища Опитне.

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції.

За даними прес-центру, «о 2.30 ночі поблизу селища Опитне бійці АТО виявили розвідувально-диверсійну групу противника, яка намагалася пройти углиб нашої території.

Зав'язався бій, у ході якого супротивник був змушений відійти. За добу було дві невдалі спроби бойовиків обійти наші позиції поблизу Опитного».

Як свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив», крім обстрілів, формування російсько-терористичних військ здійснили спроби наступальних дій: «Зокрема, після обстрілу в районі н.п. Опитне група терористів чисельністю до взводу за підтримки мінометів атакувала передові позиції українських військ» .

«Бойове зіткнення тривало більш як 6 годин, після чого бойовики відійшли на вихідний рубіж», - зазначає «ІС».