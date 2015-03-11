У Дніпропетровську створюють Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих в АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це повідомив заступник голови ОДА Геннадій Корбан під час зустрічі з послом, надзвичайним уповноваженим Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина у справах України Йоханнесом Регенбрехтом.

За його словами, у цьому році тіла всіх загиблих в АТО воїнів надходять лише до Дніпропетровської області, від початку року доставлено близько 350 тіл загиблих.

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Корбан також повідомив, що, враховуючи цю обставину, прийняте рішення про створення на території регіону Єдиного центру ідентифікації тіл загиблих в АТО.

Для центру на даний час закуповується дороге обладнання, зокрема, генетичний аналізатор.

«У Дніпропетровську створюється Єдиний для країни центр ідентифікації тіл загиблих бійців. Ми змушені взяти на себе цю функцію. По суті ДНК-експертизи тіл зі всієї країни проводяться тут, у нас, на базі Дніпропетровської області. Ми закуповуємо обладнання, яке дозволить робити це в автоматичному режимі, щоб родичі не очікували і відразу дізналися результат цього аналізу», - зазначив Корбан.

Нагадаємо, у грудні УНІАН повідомляв, що за даними Генеральної прокуратури, вже ідентифіковані тіла 118 загиблих у зоні проведення антитерористичної операції.