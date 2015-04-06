За добу на Донбасі загинули шестеро українських військових - штаб АТО

За добу в зоні АТО загинули шестеро українських військових: четверо - в ході бойових дій та ще двоє підірвалися на фугасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загинули четверо українських військових.

Читайте такожПід Маріуполем на міні підірвався позашляховик ВСУ: дві людини загинули

Крім того, сказав Лисенко, в районі Широкиного внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху на міні підірвався позашляховик Збройних сил, двоє українських військових загинули, одного було поранено.

«Закликаємо всіх місцевих жителів суворо дотримуватися правил пересування у зоні АТО й обирати лише безпечні маршрути», - зауважив Лисенко.