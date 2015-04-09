Голова місії ОБСЄ закликав усі сторони конфлікту на Донбасі припинити вогонь на Великодні свята

Як передає кореспондент УНІАН, звернення Апакана оприлюднив речник місії Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві.

«Посол Апакан бажає людям в усій Україні мирних та радісних Великодніх свят та закликає усі сторони конфлікту забезпечити тривале припинення вогню», - зазначив він.

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«Апакан глибоко стурбований долею людей, яких торкнувся цей тривалий конфлікт, особливо тих, хто втратив своїх близьких або був змушений залишити свої оселі», - зауважив Боцюрків.

Апакан закликав усі сторони відзначити Великодні свята шляхом посилення зусиль задля забезпечення ефективного і сталого припинення вогню, яке б тривало не лише у період свят, але й у майбутньому. Також «Апакан закликав світ працювати разом для того, щоб сім’ї мали можливість разом зустріти Великдень у мирній обстановці», - додав він.

«Я розраховую, що всі сторони підтримають цю ініціативу миру», - процитував Апакана Боцюрків.

Раніше до Великоднього миру на Донбасі закликав патріарх Філарет.