За добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє отримали поранення
13:23, 15 квітня 2015Війна
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Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.
На сході України триває АТО / Фото УНІАН
Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО тривають обстріли. На Луганщині близько 8-ї години вечора в районі населеного пункту Сокольники відбулося бойове зіткнення, в ході якого противник застосовував міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети.
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