За добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє отримали поранення

Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО тривають обстріли. На Луганщині близько 8-ї години вечора в районі населеного пункту Сокольники відбулося бойове зіткнення, в ході якого противник застосовував міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети.