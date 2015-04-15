У Луганській області сили АТО відбили атаку бойовиків
20:22, 15 квітня 2015Війна
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У Луганській області поблизу населеного пункту Донецький відбулося бойове зіткнення між силами АТО і бойовиками, в результаті якого останні відступили.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. У повідомленні говориться, що в Луганській області поблизу населеного пункту Донецький відбулося бойове зіткнення. "Українські військовослужбовці зустріли ворога щільним вогнем і змусили його відступити", - йдеться в повідомленні.
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"Українські військовослужбовці, які перебувають на передових позиціях оборони вздовж лінії розмежування, не піддаються на провокації, демонструють витримку і силу духу і неухильно дотримуються мінських домовленостей", - зазначає штаб АТО.
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