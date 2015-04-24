Росія має намір озброїти "армію ДНР" за умови участі у ній військових РФ – речник з питань АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За даними розвідки, російські спецслужби повідомили своїм донбаським маріонеткам, що бандформування - так звана "республіканська гвардія ДНР" - буде забезпечена озброєнням лише у випадку, якщо її комплектування буде здійснено з урахуванням 50% з числа військовослужбовців РФ", - сказав він.

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За словами Мотузяника, нещодавно генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про зростання концентрації підрозділів російської армії вздовж сухопутної ділянки українсько-російського кордону, куди РФ направила вже понад тисячу одиниць техніки, сучасних систем зброї, танків, артилерії та безпілотників.