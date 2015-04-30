Бойовики повертають важке озброєння та артилерію у "Горлівський гарнізон" - Тимчук

Бойовики продовжують «повертати» у «Горлівський гарнізон» важке озброєння та артилерію.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук.

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"Протягом доби зафіксовано перекидання в район н. п. Горлівка 4 танки, 2 БМП-2, 1 БМП-1, 3 БТР-80 і 2 МТ-ЛБ з гармат Д-30, а також кількох конвоїв постачання за 3-4 транспортних одиниці. Північніше Пателеймонівки (район Горлівки) фіксується висування до переднього краю додаткових вогневих засобів бойовиків – 120-мм мінометів (до 6 одиниць)", - йдеться в повідомленні.

Тимчук зазначає, що через Донецьк (Спартак) у бік Ясинуватої висунувся танковий підрозділ бойовиків – 18 танків у супроводі 4-х критих вантажівок і 2-х БМП-1.

Також за Брянкою нарощує активність раніше зафіксована тут бронегруппа терористів, у складі якої 6 танків і близько 10-12 ББМ. Бронегруппа веде нічні обстріли позицій українських військ в районі Миронівського – Луганського.