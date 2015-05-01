АП: На неконтрольованих територіях перебуває майже 50-тисячний контингент, який тренують росіяни

Про це повідомив Радіо Свобода заступник глави Адміністрації президента Андрій Таранов.

«Відповідно до інформації, яку ми маємо, на неконтрольованих територіях, перебуває майже 50-тисячний контингент, який зведено в армійські корпуси й тренується російськими фахівцями», – сказав Таранов.

На запитання, чи має Україна ресурси, щоб захищатися від такої армії, Таранов запевнив, що Збройні сили України і кількісно, і якісно, і технічно «відповідають усім викликам».

Читайте такожПід час четвертої хвилі мобілізації кожен восьмий був добровольцем - Порошенко«ЗСУ зараз відповідають усім викликам, які є. Усі чотири хвилі мобілізації, і п’ята, що триває зараз, забезпечують обороноздатність країни. Великий відсоток тих, хто пройшов рік війни, на добровільній основі, залишаються нести службу. Перш за все це військовослужбовці 25-ї й 95-ї аеромобільних бригад. Це фахівці, які мають бойовий досвід», – запевнив Таранов.

Також заступник глави Адміністрації президента наголосив, що українська армія «не допустить, щоб установки «Град» супротивника вийшли на такі рубежі, щоб могли загрожувати життєдіяльності мирного населення» й додав, що оборона України базується на артилерії.

Коментуючи можливість використання агресором літаків проти України, Таранов запевнив, що «до протиповітряної оборони країни готові».