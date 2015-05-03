У Широкиному завершився бій - ЗМІ

У Широкиному під Маріуполем закінчився бій.

Про це повідомив військовослужбовець 37 окремого мотопіхотного батальйону Алекс Петров з місця події, пише Українська правда. "Шестигодинний бій завершено. Всі атаки окупантів відбиті. Противнику завдано відчутної шкоди", - повідомив він. Читайте такожБойовики обстрілюють позиції сил АТО в Широкиному з гаубиць і мінометів: є поранені Боєць додав, що у Донбаса двої поранених. "Слава Богу легкі", - додав він.

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