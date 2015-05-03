У Широкиному завершився бій - ЗМІ
22:09, 03 травня 2015Війна
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У Широкиному під Маріуполем закінчився бій.
У Широкиному завершився бій / facebook.com/dostali.hvatit
Про це повідомив військовослужбовець 37 окремого мотопіхотного батальйону Алекс Петров з місця події, пише Українська правда.
"Шестигодинний бій завершено. Всі атаки окупантів відбиті. Противнику завдано відчутної шкоди", - повідомив він.
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Боєць додав, що у Донбаса двої поранених. "Слава Богу легкі", - додав він.
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