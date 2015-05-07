При СБУ створено робочу групу з розробки нової системи перепусток у зоні АТО – Лутковська

Про це в ефірі 5 каналу повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

"Голова СБУ відповів на ті заклики, які були з боку громадськості, з мого боку і дійсно провів велику нараду за участю керівництва Прикордонної служби, за участю керівництва Служби безпеки, АТЦ і за громадськості і Уповноваженого з прав людини, для того, аби розглянути це питання. Це величезний позитив, тому що найбільш закрита організація в країні відкрилась для обговорення цього питання з громадськістю", – зазначила Лутковська.

За підсумками наради було створено робочу групу з розробки нової системи.

Читайте такожЛутковська заявила, що пропускна система в зону АТО "категорично негуманна""Було створено робочу групу за участю і працівників СБУ і за участі громадськості, і ця робоча група власне і має запропонувати удосконалену систему, яка буде відповідати стандартам в галузі прав людини, яка буде відповідати конституційній нормі, яка гарантує свободу переміщення громадянам України територією України. І відповідно після того буде введена в дію нова система", – наголосила омбудсман.

При цьому Лутковська скептично ставиться до запровадження електронної системи перепусток в зоні АТО.

"У мене є величезний скепсис, щодо запровадження електронної системи перепусток. Давайте згадаємо хто залишився на сьогоднішній день на непідконтрольній території, зрозуміло, що ми не говоримо про бойовиків і тих, хто належить до тих чи інших організацій, ми говоримо про мирних мешканців, які не змогли виїхати з тих чи інших причин – зазвичай там залишаються пенсіонери. Про який інтернет і про яку електронну заявку ми говоримо, коли говоримо про їх пересування Україною. Тому я з величезним скепсисом до цього ставлюсь", – заявила Лутковська.