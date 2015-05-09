На покинутому заводі у Донецькій області знайшли арсенал зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Наші правоохоронці у Донецькій області знайшли підпільний арсенал у підвалі покинутого скляного заводу ім. Кірова, було вилучено два гранатомети РПГ-18, 20 гранат, протитанкова міна та вибухівка. Особа власника зброї наразі з'ясовується», - сказав Лисенко.

Крім того, за його словами, завдяки спільній операції прикордонників та Служби безпеки України в Донецькій області затримано громадянина нашої країни, який співпрацював з незаконними збройними бандформуваннями як коригувальник вогню по позиціях Збройних сил України та Нацгвардії.

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Також спікер АТО повідомив, що у Дніпропетровській області контррозвідка викрила ворожого агента, який збирав інформацію для російських спецслужб. Його завербували в квітні минулого року в Москві.

«Під час обшуків у затриманого були вилучені комп'ютерна техніка і засоби зв'язку, за допомогою яких він передавав інформацію і підтримував зв'язок зі своїми кураторами», - наголосив Лисенко.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що киянин знайшов 14 гранат та понад 800 набоїв в одному з парків на проспекті Перемоги.