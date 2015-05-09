Сьогодні бойовики продовжили обстрілювати українських військових із великокаліберних кулеметів
23:25, 09 травня 2015Війна
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Проросійські бойовики порушують мирні домовленості.
REUTERS
У суботу, 9 травня, з 6:00 до 18:00 бойовики продовжили обстрілювати позиції сил АТО з великокаліберних кулеметів.
Як повідомили у прес-центрі АТО, бойовики вели вогонь з 120- та 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї у Пісках, Опитному та шахті Дутовка.
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9 травня, розпочинаючи з 6 години ранку і до 18.00 озброєнні злочинці продовжили обстрілювати позиції наших військових. ...Posted by Прес-центр АТО on 9 травня 2015 р.
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