Україну відвідає делегація Збройних сил США - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.

За її словами, делегація відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, де проходять підготовку мобілізовані військовослужбовці ЗСУ.

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Крім того, найближчим часом, сказала Кушнір, Україну відвідають делегація британського навчального персоналу, представники Військово-морських сил США, медичної організації «Канадсько-український фонд».

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