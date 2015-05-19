Бойовики обстріляли Станицю Луганську, Щастя і околиці Кримського - Москаль

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько 23.00, а потім о 2.30 околиці Станиці Луганської та прилеглі села обстріляли з мінометів.

Вогонь вівся з правого берега Сіверського Дінця, окупованого бойовиками. Інформації про постраждалих мирних жителів або військових немає, однак міни пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого впродовж ночі районний центр залишався без електроенергії. Вранці (станом на 10:00) ремонтники усунули пошкодження і відновили електропостачання.

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Крім Станиці Луганської, бойові дії велися ще в кількох точках на лінії розмежування вогню. На території між Кримським (яке контролюється Україною) і Сокольниками (окуповані так званими козаками) в результаті обстрілу розбито водонапірну споруду. Впродовж ночі бойовики кілька разів обстрілювали м. Щастя з гранатометів. В обох випадках інформації про поранених чи загиблих не надходило.

В інших традиційно «гарячих точках» дотримувався режим бойової тиші.

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Більша частина Станиці Луганської зараз без газу – ведуться планові ремонтні роботи газопроводу, які планується завершити до 17.00. Крім того, сьогодні вранці припинено газопостачання Лисичанська (20 тис. абонентів). Тут відбувається заміна газового обладнання. Дозвіл на відключення газу в Лисичанську одержано на три дні, однак ремонтні бригади роблять все можливе, щоб завершити роботи раніше.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Луганщині військовий автомобіль підірвався на фугасі: загинули боєць "Нацгвардії" та волонтери.