Лікарі запевняють, що стан здоров'я затриманих на Донбасі двох військових РФ задовільний

17:13, 19 травня 2015
Війна
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Стан здоров'я затриманих на Донбасі двох поранених російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова задовільний, їхньому життю ніщо не загрожує.

цензор.нет

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сьогодні на території Центрального військового клінічного госпіталю в Києві повідомив головний травматолог Міністерства оборони України Ігор Савка.

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"Вчора в задовільному стані, незважаючи на переліт, після короткочасного обстеження їх було взято в операційну, де виконано оперативне і необхідне втручання щодо ран стегнової та ключової кістки. Стан їхній зараз задовільний, відповідає характеру ушкоджень, обсягу виконаного оперативного втручання. Здійснюється медикаментозне лікування. В принципі, процес перебігу реабілітації після поранення загалом поки що сприятливий, їм ніщо не загрожує", - сказав Савка.

Також він відзначив, що перша медична допомога затриманим була надана правильно, відповідно до характеру ушкоджень.

Водночас він не зміг назвати хоча б приблизну дату повного відновлення затриманих, відзначивши, що це залежить від індивідуальності організму.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

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